Die grösste Flexibilität für die Einzelnen bieten Pensionssysteme in Ländern wie den USA, Grossbritannien oder Australien. So hätten sich in den USA schon 2018 mehr als die Hälfte der Pensionierten dafür entschieden, ihr Vorsorgekapital zu beziehen und selbst zu verwalten. Im Jahr 2000 seien es erst 10 Prozent gewesen. In Grossbritannien bezog 2024 ein gutes Drittel (36 Prozent) das Vorsorgevermögen als Kapital statt als lebenslanges Einkommen.