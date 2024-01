Der Tiroler Investor Rene Benko hat mit seinem Signa-Immobilienimperium die grösste Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte hingelegt. Dabei gerieten nicht nur die Immobilienfirmen, sondern auch die Handelssparte in Schieflage. Die früher zur Gruppe gehörende österreichische Möbelkette kika/Leiner hatte kurz nach dem Verkauf im Frühjahr unter dem neuen Eigentümer Insolvenz angemeldet. In Deutschland hat der zur Signa gehörende Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof in der vergangenen Woche Insolvenz angemeldet und Signa Sports war bereits im Herbst zahlungsunfähig. Laut Gusenbauer hat der Internethandel alleine rund 800 Millionen Euro an Cash gekostet. «Also da ist wahrlich Geld verbrannt worden», sagte Gusenbauer, der bei Signa Prime und Signa Development Aufsichtsratschef ist.