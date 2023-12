In der grössten Insolvenz der Geschichte Österreichs zeigt sich vor allem ein eklatanter Mangel an Transparenz in Benkos Firmenimperium. In den Jahren seines rasanten Aufstiegs hat der 46-jährige Luxusimmobilien wie das Selfridges in London und das Berliner KaDeWe an sich gerissen und prominente Milliardäre und Staatsfonds als Investoren um sich geschart.