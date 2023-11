Benko hatte am Mittwoch nach tagelangen Verhandlung mit den Gesellschaftern seinen Rücktritt als Beirats-Vorsitzender erklärt. Er übergibt das Ruder an den deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz, der die Gruppe nun restrukturieren soll. Die Signa-Gruppe, zu der neben Prestige-Immobilien wie dem Chrysler Building in New York auch die deutsche Warenhauskette Galeria gehört, ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtiger Akteur in der europäischen Immobilienbranche. Der Sektor boomte jahrelang, als die Zinsen extrem niedrig waren. Nun machen der Branche aber die drastisch verteuerten Finanzierungen sowie gestiegene Baukosten schwer zu schaffen. Die Sporthandelssparte von Signa meldete kürzlich Insolvenz an und der Bau eines Wolkenkratzers wurde gestoppt, nachdem der Bauträger die Zahlungen an den Bauunternehmer eingestellt hatte. Die US-Rating-Agentur Fitch stufte zudem eine Signa-Tochter auf «hochriskant» herab und warnte vor Ansteckungsrisiken für weitere Teile der Gruppe. Wie viel Kapital nötig ist, um das Unternehmen zu stabilisieren, ist nach wie vor unklar.