Die Signa Holding, die Dachgesellschaft von Benkos Immobilienimperium, meldete im November 2023 Insolvenz an und markierte damit die grösste Pleite in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Benko selbst beantragte im März 2024 die Privatinsolvenz. Neben den Ermittlungen in Österreich und Italien laufen Untersuchungen auch in Deutschland und Liechtenstein.