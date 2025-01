Dies berichtete unter anderem die «Kronen Zeitung» am Donnerstag. In Österreich laufen mehrere Verfahren gegen Benko. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt etwa wegen des Verdachts, dass bei der Verlängerung eines Bankkredits im Sommer 2023 mutmasslich die Zahlungsfähigkeit der Signa-Gruppe vorgetäuscht worden sei. Auch die Justiz in Italien ermittelt gegen Benko.