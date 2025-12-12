Der gebürtige Tiroler war am Dienstag in seinem zweiten Prozess am Landesgericht Innsbruck wegen Gläubigerschädigung teilweise schuldig gesprochen worden. Er erhielt 15 Monate bedingte Haft und eine Geldstrafe von rund 4300 Euro. Eine bedingte Haftstrafe bedeutet eine Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wird. In dem Verfahren ging es um 120.000 Euro Bargeld sowie elf teure Armbanduhren, Manschettenknöpfe und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Diese sollen in einem Tresor versteckt und so den Gläubigern vorenthalten worden sein. Seine mitangeklagte Ehefrau Nathalie wurde freigesprochen.