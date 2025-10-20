Benko war vergangene Woche wegen Gläubigerschädigung im Zusammenhang mit seiner Insolvenz als Einzelunternehmer zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der 48-Jährige kurz vor der Insolvenz 300.000 Euro an seine Mutter überwiesen und damit Gläubiger geschädigt habe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der Unternehmer befindet sich seit seiner Festnahme im Januar in Untersuchungshaft. Mehrere Anträge seiner Verteidiger auf Haftentlassung wurden unter Verweis auf Tatbegehungsgefahr abgelehnt.