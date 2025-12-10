In dem Verfahren ging es um 120.000 Euro Bargeld sowie elf teure Uhren, Manschettenknöpfe und weitere Wertgegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Diese sollen in einem Tresor versteckt und so den Gläubigern vorenthalten worden sein. Benkos Ehefrau Nathalie soll ihm dabei geholfen und den Tresor besorgt haben. Beide plädierten auf «nicht schuldig» und verweigerten persönliche Stellungnahmen sowie die Beantwortung von Fragen im Gerichtssaal. Ursprünglich waren für das Verfahren zwei Prozesstage vorgesehen.