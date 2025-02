Der Tiroler Investor Benko war am 23. Januar in Innsbruck festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte «sowohl Tatbegehungsgefahr als auch Verdunkelungsgefahr» als Gründe für seine Festnahme angeführt. Benko hatte mit seinem weit verzweigten Signa-Reich, zu dem neben zahlreichen Immobilien unter anderem auch der deutsche Warenhausriese Galeria gehörte, die grösste Pleite in der Wirtschaftsgeschichte Österreichs hingelegt. Gläubiger auch aus der Bundesrepublik machten in der Folge Milliardenforderungen geltend. In Österreich laufen mehrere Verfahren gegen Benko, aber auch in Deutschland und Italien ermitteln die Staatsanwaltschaften gegen den Pleitier, der in der Vergangenheit als einer der grössten und einflussreichsten Immobilien-Investoren Europas galt.