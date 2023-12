Wie der Insolvenzverwalter der Signa Holding GmbH, Christof Stapf, am Dienstag in Wien mitteilte, laufen Gespräche über den Ausstieg aus Beteiligungen wie etwa dem berühmten Chrysler Building in New York. Stapf kündigte ausserdem die Verwertung von Medienbeteiligungen an. Er sei aber bemüht, die Stabilisierung der Signa-Kerngesellschaften zu unterstützen, die von der Insolvenz nicht unmittelbar betroffenen sind, sagte Stapf. Dazu gehören Signa Prime, Signa Development und Signa Retail mit Investitionen wie dem Hamburger Elbtower oder der Galeria-Warenhausgruppe.