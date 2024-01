Die Signa Real Estate entwickelt und betreut gewerbliche Immobilien in Top-Innenstadtlagen. Zu den Projekten gehören etwa das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck und das Goldene Quartier in Wien. Die Passiva wurden nach Angaben der Kreditschutzverbände mit rund 60 Millionen Euro, die Aktiva mit rund 5,8 Millionen Euro beziffert. Löhne und Gehälter seien bis einschliesslich November bezahlt. Vom Konkurs betroffen seien 47 Beschäftigte und 82 Gläubiger. Bereits Ende November hatte die deutsche Tochter, die Signa Real Estate Germany, Insolvenz angemeldet.