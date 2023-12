In der Kreide steht die Signa Holding unter anderem bei der Beratungsgesellschaft Ernst & Young, die Benkos Unternehmen einem Insider zufolge allein in diesem Jahr für einen sechsstelligen Betrag etwa in Steuersachen beraten und noch nicht alles Geld bekommen hat. Auch die Grosskanzlei McDermott Will & Emery hat Dokumenten zufolge noch eine Rechnung mit der Signa Holding offen. Sie hatte Benko im Verlauf der Jahre bei einigen seiner grössten Deals beraten, darunter auch den Kauf des berühmten Chrysler Building in New York. Signa wollte sich auch zu diesen Fällen nicht äussern.