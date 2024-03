Möglicher Verkauf in München

Indes berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider, dass die Signa Prime Selection kurz davor stehe, in München das in Bau befindliche «Romy» zu verkaufen. Es solle an den deutschen Bauunternehmer Alfons Doblinger gehen, eine Einigung sei aber noch offen. Signa Prime errichtet das Projekt am Standort des früheren Schreibwarenhandels Kaut-Bullinger in der Einkaufsstrasse Rosenstrasse. Geplant waren dort Einzelhandels- und Büroflächen.