«Wenn die Sanierung gelingt,(...), glaube ich, werden die Gläubiger sehr bescheidene Verluste hinnehmen müssen», sagte Signa-Investor Hans Peter Haselsteiner am Mittwochabend in der ORF-Nachrichtensendung «ZiB2» mit Blick auf Baufirmen und Handwerker. Verlierer seien vor allem die Investoren und die grossen institutionellen Anleger. Auch er frage sich oft, «wie konnte mir das passieren?» Haselsteiner hält 15 Prozent an der insolventen Signa-Holding und ist damit einer der grössten Aktionäre.