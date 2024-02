Spar bekundet Interesse

Grundsätzliches Interesse an dem Objekt hat der Handelskonzern Spar. «Um das Hedy Lamarr - also damals den Leiner in der Mariahilfer Strasse - haben wir uns schon vor dem Verkauf an René Benko sehr bemüht, sind aber nicht zum Zug gekommen», sagte Spar-Vorstandschef Hans Reisch in einem Interview. «Das wäre nach wie vor ein Asset, an dem wir interessiert wären. Konkret ist aber nichts.»