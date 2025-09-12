Die Wirtschaftsprüfer waren für die Jahresabschlüsse der beiden Signa-Kerngesellschaften verantwortlich und sollen zu spät auf die finanziellen Schieflagen reagiert haben. Dafür soll KPMG nun mit über 100 Millionen Euro haften, wie «Der Standard» in seiner Freitagsausgabe berichtet. Unter anderem wird KPMG vorgeworfen, bei der Prüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse von 2019 bis 2022 «zumindest fahrlässig sorgfaltswidrig und ohne kritische Grundhaltung» vorgegangen zu sein, zitiert die Zeitung aus einem Schreiben von Andrea Fruhstorfer, Masseverwalterin der Signa Development.