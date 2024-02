Der 86-jährige Kühne ist Mehrheitseigentümer des Schweizer Logistikkonzerns Kühne+Nagel und massgeblich an der deutschen Lufthansa und am Transportlogistikunternehmen Hapag-Lloyd beteiligt. Über seine Kühne Holding AG mit Sitz in Schindellegi SZ hält er auch 10 Prozent an der Signa Prime Selection AG, die Ende Dezember 2023 in die Pleite geschickt wurde.