«Nach einem Treffen mit Evie Kostakis, CFO von Julius Bär, glauben wir, dass die am 20. November angekündigte Kreditabschreibung auf ein Private Debt Engagement isoliert bleiben dürfte», erklärte ZKB-Analyst Michael Klien am Montag in einem Marktkommentar. «Wir haben jedoch unsere Erwartung für Kreditverluste auf 400 Millionen Franken auf dem erwähnten Engagement erhöht, um zu berücksichtigen, dass bei Private Debt oft kein direkter Rückgriff auf reale Vermögenswerte besteht.»