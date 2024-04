Kovarik war nur der erste und bei weitem nicht der vermögendste der Unternehmer, Superreichen und zuletzt auch Staatsfonds-Manager, die Benko seit den frühen 2000er Jahren für sich einnehmen und als Investoren gewinnen konnte. In der Ära der niedrigen Zinssätze vor allem nach der Finanzkrise setzte der heute 46-jährige auf stetig steigende Immobilienpreise und baute ein Portfolio auf, in dem Beteiligungen am New Yorker Chrysler Building, am Berliner Luxuskaufhaus KaDeWe und am Hotel Bauer in Venedig nur einige prominente Beispiele sind.