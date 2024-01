Die Immobiliengruppe des österreichischen Investors René Benko ist in der Folge des steigenden Zinsniveaus massiv in Schieflage geraten. In den vergangenen Wochen haben sowohl die Signa-Holdinggesellschaft wie auch zahlreiche Gesellschaften der extrem verschachtelten Gruppe Insolvenz angemeldet. In der Schweiz besitzt die Signa-Gruppe einen Anteil von 50 Prozent an der Globus-Warenhausgruppe, die weiteren 50 Prozent werden von der thailändischen Central Group gehalten.