Grabenweger hatte zunächst vor dem Landesgericht Innsbruck (LG) und anschliessend vor dem Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) versucht, die Stifterrechte zu erlangen. Das OLG folgte im Sommer des Vorjahres einer Entscheidung des LG vom Februar und entschied zugunsten der Mutter. Die Klage hatte neben der Laura Privatstiftung mit Sitz in Innsbruck auch die Ingbe-Stiftung im liechtensteinischen Vaduz betroffen. Gegen erstere liess das OLG eine ordentliche Revision zu, gegen zweitere jedoch nur eine ausserordentliche Revision.