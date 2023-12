«Die Gründe für die Entlassungen sind ein dringender Verdacht auf grobe Verletzungen der Pflichten als Vorstandsmitglied», erklärte Signa, ohne Details zu nennen. Zum Sprecher des Vorstandes in den beiden Gesellschaften sei in beiden Sitzungen Erhard Grossnigg bestellt worden. Er werde die Sanierungs- und Restrukturierungsschritte für die beiden Immobiliengesellschaften fortsetzen und in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dieser Gesellschaften agieren.