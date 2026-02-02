Die SDS bündelte ‍Entwicklungsprojekte innerhalb der insolventen Signa-Gruppe des Tiroler Investors Rene ​Benko. Das weit verzweigte Firmengeflecht war Ende 2023 unter einer Schuldenlast von mehreren Milliarden Euro zusammengebrochen. Seitdem versuchen ‌die Insolvenzverwalter, Vermögenswerte zu veräussern, ⁠um die Gläubiger zu bedienen. ‌Benko selbst sitzt seit über einem Jahr in Untersuchungshaft und ‍wurde bereits in zwei Strafprozessen wegen Gläubigerschädigung verurteilt. Die Urteile - zwei Jahre unbedingt ​und 15 Monate bedingt - sind nicht rechtskräftig.