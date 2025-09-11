Sika hatte im ersten Semester 2025 sowohl weniger Umsatz als auch weniger Betriebsgewinn erwirtschaftet, wie im Juli mitgeteilt wurde. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden mit Blick auf den Umsatz etwas defensiver formuliert. Die Zahlen reflektierten das anhaltend schwierige Marktumfeld, hiess es am Markt. Für die Zürcher Kantonalbank fielen die Zahlen insgesamt verhalten aus, sie erachtet die Aktie aber als attraktiv bewertet.