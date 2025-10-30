Der Umsatz von Sika sank von Januar bis September um 3,8 Prozent auf 8,78 Milliarden Franken, wie der Konzern am letzten Freitag bekannt gab. Die Prognosen für das laufende Jahr wurden ebenso gesenkt wie auch die Mittelfristaussichten. Weil das Baugeschäft in wichtigen Märkten wie China schwächelt, werden weltweit bis zu 1500 Arbeitsplätze abgebaut.