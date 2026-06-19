Mit dem Kursanstieg am heutigen Freitag setzen die Titel des Bauchemiekonzerns den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und schicken sich an, zu den besten Aktien des Swiss Market Index in dieser Woche zu gehören. Rückenwind kam jüngst von der sich entspannenden Lage im Nahen Osten. Die Vereinigten Staaten und der Iran hatten sich auf ein Friedensabkommen geeinigt. In der Folge zogen die Titel von konjunktursensitiven und energieintensiven Unternehmen an - so unter anderem jene der Bauwerte Sika, Amrize und Holcim.