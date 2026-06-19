Die Aktie von Sika steigt am Freitagmorgen um 0,5 Prozent auf 166,45 Franken, hat vorübergehend aber schon um 0,94 Prozent auf 167,05 Franken angezogen. Dies entspricht dem höchsten Stand seit Oktober 2025 und daher einem Acht-Monate-Hoch. Einen ähnlich hohen Stand hatten die Valoren Mitte Januar bei 166,65 Franken erreicht, woraufhin sie aber weiter nachgaben und sich immer weiter vom Rekordhoch bei 385 Franken im Dezember 2021 entfernten.
Mit dem Kursanstieg am heutigen Freitag setzen die Titel des Bauchemiekonzerns den Aufwärtstrend der letzten Wochen fort und schicken sich an, zu den besten Aktien des Swiss Market Index in dieser Woche zu gehören. Rückenwind kam jüngst von der sich entspannenden Lage im Nahen Osten. Die Vereinigten Staaten und der Iran hatten sich auf ein Friedensabkommen geeinigt. In der Folge zogen die Titel von konjunktursensitiven und energieintensiven Unternehmen an - so unter anderem jene der Bauwerte Sika, Amrize und Holcim.
Zusätzlichen Schwung erhalten die Sika-Aktien von einer Hochstufung durch die US-Bank JPMorgan. Der zuständige Analyst erhöht auf das Rating auf «Neutral» von «Underweight». Das Preisziel hebt er von 140 auf 165 Franken an und geht damit also nicht über den aktuellen Stand hinaus.
Speziell aber streicht der JPMorgan-Experte Sika von der «Negative Catalyst Watch»-Liste. Auf dieser Liste stehen Titel, die nach Einschätzung der Experten dem Risiko eines Kursverfalls ausgesetzt sind. Das scheint bei Sika nun nicht mehr der Fall zu sein, da negative Überraschungen ausbleiben dürften: Die Markterwartungen spiegelten bereits eine mögliche Margenverfehlung wider, sagen die Analysten der amerikanischen Grossbank.
Für die weitere Entwicklung der Valoren von Sika wird es wichtig sein, ob das Anlegervertrauen weiter gestärkt werden kann. Anlass dazu kann ein zumindest solides zweites Quartal genauer gesagt ein überzeugendes erstes Halbjahr geben. Darüber berichtet das Management um CEO Thomas Hasler Ende Juli. Die Analysten von JPMorgan rechnen für das zweite Quartal mit einer zum ersten Quartal vergleichbaren Entwicklung. In diesem lag der Umsatz leicht über den Markterwartungen.