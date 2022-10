"Unserer Ansicht nach ist es positiv, dass Sika den Wachstumsausblick für das Geschäftsjahr 2002 erhöht und weiterhin eine überproportionale EBIT-Steigerung anstrebt", kommentiert der Vontobel-Analyst Bernd Pomrehn die neuen Ziele. Dies insbesondere in einer Zeit, in der viele Investoren über die Dynamik in der Bauindustrie besorgt seien.