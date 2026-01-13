Marktbedingungen bleiben bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 verhalten

Das organische Wachstum schwächte sich im vierten Quartal weiter ab und die gemeldeten Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück, wie der für die UBS tätige Analyst die vorgelegten Zahlen zusammenfasst. Er geht nun davon aus, dass die Konsensprognose für die Gewinnzahlen 2025 um weitere 5 Prozent sinken werden.