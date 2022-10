Beim Broker Stifel wird das Umsatzwachstum als solide eingestuft. Der Rückgang der Bruttomarge wegen der höheren Rohstoffpreise sei aber eine Belastung, heisst es dort in einem Kommentar. Ähnlich sieht dies Baader Helvea. Das Institut weist zudem darauf hin, dass das Resultat nach den optimistischen Aussagen des Managements rund um den Investorentag leicht enttäuschen könnte, was sich nun bewahrheitet. An der grundsätzlich zuversichtlichen Einschätzung hinsichtlich der Aktien ändere sich dadurch aber nichts, so Baader Helvea.