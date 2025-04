Sika müsse in den kommenden Quartalen noch einen Zacken zulegen, um die Werte der bestätigten Guidance für das Gesamtjahr zu erreichen, meint darüber hinaus die UBS. Der Raum für Aufwärtsrevisionen der Schätzungen sei entsprechend begrenzt. Das Festhalten an der Prognose sowie die Verbesserung des Geschäfts in der Region Asien/Pazifik im Vergleich zum vierten Quartal 2024 sei indes beruhigend.