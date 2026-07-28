Yannik Ryf von der Zürcher Kantonalbank zeigt sich nicht sonderlich beunruhigt über die leicht tieferen Margenvorgaben für das laufende Jahr. Aufgrund der Kombination aus höheren Wachstumsvorgaben bei gleichzeitig leicht tieferen Margenzielen bestehe bei den Konsensschätzungen kein wesentlicher Anpassungsbedarf, schreibt der Analyst. Auch er hält die Aktien für weiterhin attraktiv bewertet.