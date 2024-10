Der bei Barclays zuständige Analyst schreibt in seinem Bericht, dass es für den erwarteten Volumenaufschwung noch verfrüht sei. Vor diesem Hintergrund hat die britische Bank die Volumenerholung in ganz Europa für alle von ihr abgedeckten Titeln verschoben. Aufgrund der tiefen Wachstumsraten in Europa und der ausbleibenden Erholung der europäischen Bauindustrie sind diese Wachstumswerte derzeit mit relativ grösseren Risiken behaftet, so die Analysten.