Sika hat in der chinesischen Metropolregion Suzhou, westlich von Shanghai, den bestehenden Standort erweitert, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Dieser sei auf Polyurethan-Technologien mit hoher Viskosität spezialisiert, die für Klebe- und Dichtungslösungen im Automobil-, Bau- und Industriesektor eingesetzt werden. Ausserdem wurde in Brasilien das Werk in der Nähe von Belo Horizonte mit Anlagen zur Produktion von Zusatzmitteln erweitert. Die Fabrik werde wichtige Kunden aus den Bereichen Fertigbeton, Zement und Bergbau unterstützen.