Die Aktien von Sika können am Freitag - entgegen den vorbörslichen Notierungen - nicht an die Kursgewinne vom Vortag anknüpfen und verlieren 0,2 Prozent. Der Bauchemiehersteller hatte die Erwartungen der Analysten an die Neunmonatszahlen nicht ganz erfüllt, was zu Verkäufen führt. Mehr dazu...