Die zuletzt leicht angepassen Finanzziele werden in der Mitteilung ebenfalls bestätigt. Ende Oktober hatte Sika seine mittelfristigen Prognose gesenkt, weil die vom Bauzulieferer bearbeiteten Märkte deutlich an Dynamik eingebüsst haben. Neu rechnet der Konzern bis 2028 noch mit einem Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent in Lokalwährungen nach zuvor 6 bis 9 Prozent.