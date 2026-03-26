Die robotergestützte Fertigung wandle digitale Entwurfsdaten direkt in robotische Bewehrungskonstruktionen um. In der Schweiz seien bereits über eine Million Bewehrungselemente mit der Mesh-Technologie verarbeitet worden. Diese kommen unter anderem in Grossprojekten wie dem neuen Gotthard-Strassentunnel zum Einsatz, wie es weiter hiess.