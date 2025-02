Sika erzielte im Jahr 2024 getrieben unter anderem von staatlich geförderten Infrastruktur- und Bauprojekten in den Vereinigten Staaten Rekordwerte bei Umsatz und Gewinn. Für das laufende Jahr wurden weitere Zuwächse bei den Verkaufserlösen und beim operativen Gewinn in Aussicht gestellt. Hasler geht davon aus, das Wachstum des Baumarktes übertreffen zu können. Der Sika-Chef stellte weitere Akquisitionen in Aussicht.