Etwas deutlicher war das Wachstum in der Region Americas (Umsatz 1,98 Mrd). Das Wachstum in Landeswährungen lag hier bei 3,5 Prozent. Nach einem guten Start ins Geschäftsjahr hätten allerdings die unterschiedlichen Signale zur US-Handelspolitik viele Marktteilnehmer verunsichert, so Sika. Dies habe auch die Marktdynamik etwas gebremst, insbesondere in den USA und in Mexiko. Wichtig für das Geschäft in den USA seien weiterhin Investitionen in Rechenzentren sowie in staatlich geförderte Infrastruktur- und Gewerbebauprojekte.