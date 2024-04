Mit dem Standort in Lima in Peru könnten sämtliche Kunden in Lateinamerika mit Betontechnologien beliefert werden, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Makro-Kunststofffasern verkürzen den Angaben zufolge die Bauzeit, verlängern die Lebensdauer von Betonteilen und verringern die Baukosten. Ein Viertel des weltweiten Bedarfs entstehe in Lateinamerika, insbesondere in der Bergbauindustrie und im Tunnelbau.