Mit der Inbetriebnahme des neuen Werks, in dem Flüssigmembrane und Mörtelprodukte hergestellt werden, wird die Marktposition in diesem wachsenden Ballungsgebiet gestärkt. Der Wirtschaftskreis Chengdou-Chongquing umfasst derzeit knapp 100 Millionen Einwohner, wie Sika am Dienstag mitteilt.