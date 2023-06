In der neuen Anlage in Ostindien werden Mörtelprodukte, Betonzusatzmittel und Erstarrungsbeschleuniger für Spritzbeton hergestellt, teilte Sika am Dienstag mit. Mit dem neuen Werk in Kharagpur könne das Unternehmen anstehende Grossprojekte im Osten und Nordosten des Landes effizient bedienen.