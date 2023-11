Sika erweitert die Kapazität aufgrund einer steigenden Nachfrage in den USA und Kanada, die von den riesigen Subventionsprogrammen der amerikanischen Regierung ausgelöst wird. Zur Stärkung der Infrastruktur und im Kampf gegen den Klimawandel würden vermehrt Investitionen in grosse Infrastrukturprojekte und in den Ausbau von Energie- und Wasseranlagen getätigt, hiess es.