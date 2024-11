Auch das positive Geschäftsergebnis nach neun Monaten konnte den mehrwöchigen Abwärtstrend nicht stoppen - Sika wuchs in Lokalwährungen ausgedrückt um 9,1 Prozent auf 8,91 Milliarden Franken, allerdings wesentlich durch Akquisitionen. Gegenwind kam einerseits aus dem mauen Marktumfeld; die Baubranche stockt. Andererseits machte der starke Franken zu schaffen. So betrug das Umsatzwachstum in Franken lediglich 5,5 Prozent.