Nun können sich Adressaten äussern

Die mutmassliche Abstimmung zu den Preisen ist laut der EU-Kommission über nationale Branchenverbände erfolgt, die gemeinsame Mitteilungen zur Rechtfertigung der Preiserhöhungen vorbereitet hätten. Vom Verfahren betroffen seien in Deutschland unter anderem Sika, Cemex, Mapei, Master Builders Solutions und MC Bauchemie sowie der Branchenverband Deutsche Bauchemie. Auch in Frankreich und Spanien erhob die Behörde Vorwürfe gegen Sika und weitere Hersteller sowie die dortigen Branchenverbände Synad (Frankreich) und Anfah (Spanien).