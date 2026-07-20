Die Untersuchung geht unter anderem auf unangekündigte Durchsuchungen im Oktober 2023 zurück. Damals bestätigte Sika, dass die EU-Kommission mehrere Standorte des Unternehmens in der EU und in der Türkei durchsucht habe. Konzernchef Thomas Hasler erklärte damals, Sika kooperiere «in vollem Umfang» mit den Behörden und verwies auf eine Null-Toleranz-Politik bei Verstössen gegen das Wettbewerbsrecht.