Das Umfeld war anspruchsvoll und dürfte es auch in 2024 bleiben, erklärte Sika zum Geschäftsverlauf. Gleichwohl ist der Konzern zuversichtlich, in 2024 den Umsatz in Lokalwährungen um 6 bis 9 Prozent zu verbessern. Der Betriebsgewinn EBITDA soll überproportional dazu steigen.