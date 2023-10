Neu peilt das Unternehmen in den kommenden Jahren jeweils eine EBITDA-Marge von 20 bis 23 Prozent an. Im Jahr 2022 kam Sika auf einen Wert von 18,7 Prozent. In Rahmen der «Strategie 2023» hatte die Vorgabe noch auf 15 bis 18 Prozent gelautet - allerdings für den Betriebsgewinn auf Stufe EBIT.