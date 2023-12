Die am Bundesgericht in Philadelphia vom Generalunternehmer M&D Peterson eingereichte und AWP vorliegende Klage richtet sich neben Sika auch an die Konkurrenten Saint-Gobain und Master Builders. Vor wenigen Wochen erst hatte die Europäische Kommission in Zusammenarbeit mit britischen und türkischen Wettbewerbsbehörden verschiedene Bauchemiefirmen ins Visier genommen.