Die Investition sei ein «Meilenstein» in Sikas Digitalstrategie, erklärte das Unternehmen in der Mitteilung vom Mittwoch. Durch die KI-gestützte Optimierung des Beton-Mix-Designs von Giatec und den Zusatzmittel-Technologien von Sika könne beispielsweise die Menge des verwendeten Zements und der Zuschlagsstoffe analysiert und optimiert werden. Das steigere die Effizienz in der Baubranche und reduziere die CO2-Bilanz.